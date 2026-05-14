Sociedade Rotunda da Fonte Luminosa vai ter intervenção definitiva de alteração da circulação Por Fátima Ferreira - 14 de Maio, 2026 0 8 FacebookXPinterestWhatsApp A alteração à circulação está provisória há dois anos e meio A supressão, de caráter provisório, da saída da rotunda para a Rua D. João II, passará a definitiva Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -