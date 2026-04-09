Cultura Dupla do Grave expõe na Galeria Bohio Creative Por Natacha Narciso - 9 de Abril, 2026 0 4 FacebookXPinterestWhatsApp As obras de Pedro Rolo e de Vicente Faria poderão ser apreciadas até 25 de abril Artistas formados na ESAD.CR refletem sobre memória e identidade na galeria que fica na Praça da Fruta Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -