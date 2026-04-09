Cultura Elsa Rebelo está a expôr cerâmica em Fundação na Maia Por Natacha Narciso - 9 de Abril, 2026 0 3 FacebookXPinterestWhatsApp A ceramista caldense foi convidada a expôr na Fundação Gramaxo Artista caldense foi convidada a expor no Grande Porto. Mostra está patente até julho Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -