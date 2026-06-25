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ESAD.CR descontente por causa da passagem do IPL a Universidade

Por
Natacha Narciso
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Um auditório cheio para debater as questões que afetarão os docentes com a passagem da ESAD.CR a universidade

Alunos unem-se aos professores que temem futuro profissional. Reunião com presidente foi cancelada

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