Cultura ESAD.CR descontente por causa da passagem do IPL a Universidade Por Natacha Narciso - 25 de Junho, 2026 0 130 FacebookXPinterestWhatsApp Um auditório cheio para debater as questões que afetarão os docentes com a passagem da ESAD.CR a universidade Alunos unem-se aos professores que temem futuro profissional. Reunião com presidente foi cancelada Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -