Cultura Memórias da cerâmica no palco do CCC Por Natacha Narciso - 25 de Junho, 2026 0 28 FacebookXPinterestWhatsApp A atriz e a ceramista dão corpo e alma a esta narrativa sobre memórias desta arte Espetáculo trouxe ao palco a arte, as memórias e o saber-fazer da cerâmica Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -