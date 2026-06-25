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Memórias da cerâmica no palco do CCC

Por
Natacha Narciso
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A atriz e a ceramista dão corpo e alma a esta narrativa sobre memórias desta arte

Espetáculo trouxe ao palco a arte, as memórias e o saber-fazer da cerâmica

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