Cultura Escultura de Susana Piteira para apreciar no Centro de Artes Por Natacha Narciso - 19 de Março, 2026 0 4 FacebookXPinterestWhatsApp A mostra de escultura foi inaugurada no Museu Leopoldo de Almeida Escultora que participou nos simpósios de escultura regressou ao Centro de Artes Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -