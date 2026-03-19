Cultura Troca de cravos recorda valores de Abril Por Natacha Narciso - 19 de Março, 2026 0 3 FacebookXPinterestWhatsApp Uma ideia de Mónica Correia que está a decorrer na Loja do Ca...lho, situada na Rua da Liberdade Loja de cerâmica das Caldas promove troca de cravos artesanais com o objetivo de recordar Abril Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -