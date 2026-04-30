Cultura Fotos assinalam 100 anos da Gazeta “que é lugar de afeto da comunidade” Por Natacha Narciso - 30 de Abril, 2026 0 12 FacebookXPinterestWhatsApp A mostra ainda contará com uma conversa Mostra de fotografia está no La Vie até 8 de maio e dará origem a uma coleção de postais Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -