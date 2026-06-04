Cultura Música e artes assinalaram 19º aniversário da Univ. Sénior Por Natacha Narciso - 4 de Junho, 2026 0 13 FacebookXPinterestWhatsApp A atuação da Tuna daquela escola aconteceu na escadaria dos Paços do Concelho A Universidade Sénior, com 500 alunos, celebrou aniversário com eventos culturais. Está de boa saúde e recomenda-se Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -