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Início Cultura Música e artes assinalaram 19º aniversário da Univ. Sénior

Música e artes assinalaram 19º aniversário da Univ. Sénior

Por
Natacha Narciso
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A atuação da Tuna daquela escola aconteceu na escadaria dos Paços do Concelho

A Universidade Sénior, com 500 alunos, celebrou aniversário com eventos culturais. Está de boa saúde e recomenda-se

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