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Pintura e escultura em galeria Art4Family no centro da cidade

Por
Natacha Narciso
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Ana Teresa Santos junto a obras de “Renascer”

Ana Teresa Santos e Jeff van Wereld dão a conhecer a sua pintura e escultura em metal na galeria Art4Family

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