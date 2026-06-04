Cultura Pintura e escultura em galeria Art4Family no centro da cidade Por Natacha Narciso - 4 de Junho, 2026 0 17 FacebookXPinterestWhatsApp Ana Teresa Santos junto a obras de “Renascer” Ana Teresa Santos e Jeff van Wereld dão a conhecer a sua pintura e escultura em metal na galeria Art4Family Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -