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Início Cultura Quadro de José Malhoa vai para Museu de Bragança

Quadro de José Malhoa vai para Museu de Bragança

Por
Natacha Narciso
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É uma das obras bem conhecidaa do pintor naturalista caldense

Estado comprou versão de “Bêbados” do pintor caldense mas o quadro vai para o Museu Abade de Baçal

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