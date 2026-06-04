Cultura Quadro de José Malhoa vai para Museu de Bragança Por Natacha Narciso - 4 de Junho, 2026 0 14 FacebookXPinterestWhatsApp É uma das obras bem conhecidaa do pintor naturalista caldense Estado comprou versão de “Bêbados” do pintor caldense mas o quadro vai para o Museu Abade de Baçal Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -