Faleceu José Santa Bárbara

Morreu, vítima de doença, o artista plástico e designer, José Santa Bárbara. O autor da obra do 16 de Março partiu a 28 de abril

José Santa Bárbara faleceu na terça-feira, 28 de abril, vitima de doença. Em outubro, o artista plástico completaria 90 anos. Era um defensor dos valores de Abril, um amigo e colaborador da Gazeta das Caldas. Foi o autor da ilustração da primeira página da Gazeta das Caldas que assinalou, há dois anos, o meio século da Revolução de Abril.

A sua ilustração evocou a revolução e sob um fundo azul há cravos e gente, agora liberta da opressão do Estado Novo.

- publicidade -

Na sua opinião, recolhida há dois anos, “é importantíssimo assinalar Abril, pois é uma data que nos marca a todos nós!”, disse à Gazeta. O 25 de Abril “não pode ser esquecido e que nós não podemos deixar morrer!”, acrescentou o artista.

O também designer – que que foi o autor do símbolo da CP, empresa onde trabalhou vários anos e fundou o Gabinete de Design – tem uma forte ligação às Caldas, cidada onde realizou várias exposições.

Foi professor de Desenho, não só na Escola Comercial e Industrial como também no Colégio Ramalho Ortigão. À docência uniu-se uma passagem pelo Estúdio Secla. José Santa Bárbara é também o autor da escultura ao 16 de Março, que se encontra em frente ao quartel.

O autor costumava até dizer que era caldense pois foi cá que cresceu e onde “aprendi a patinar, a jogar ao pião e a andar de bicicleta”.

Lutador contra o regime, com ficha na Pide, Santa Bárbara também partilhou, na apresentação do seu último livro como faziam para “enganar” os agentes da Pide que não lhes saíam da soleira da porta, sobretudo quando Santa Bárbara acolhia Zeca Afonso. Desenhou-lhe nove capas para os seus álbuns como Cantares do Andarilho (1968) e Como se fora seu filho (1983). As capas para Zeca Afonso deram origem a uma exposição no CCC e também a um livro, escrito a quatro mãos com Abel Rosa e que foi apresentado no Café Central em dezembro de 2023.

Descansa em paz, amigo!