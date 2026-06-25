Cultura Quarta edição da MESTRA reúne grande consenso e está cada vez melhor Por Natacha Narciso - 25 de Junho, 2026 0 31 FacebookXPinterestWhatsApp Os participantes Caldas da Rainha foi a capital da cerâmica nacional durante o fim de semana. Evento quer continuar a crescer Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -