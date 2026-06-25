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Início Cultura Quarta edição da MESTRA reúne grande consenso e está cada vez melhor

Quarta edição da MESTRA reúne grande consenso e está cada vez melhor

Por
Natacha Narciso
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Os participantes

Caldas da Rainha foi a capital da cerâmica nacional durante o fim de semana. Evento quer continuar a crescer

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