Cultura Percussionistas locais aprenderam a tocar na cerâmica Por Natacha Narciso - 25 de Junho, 2026 0 22 FacebookXPinterestWhatsApp Jovens músicos aprenderam a fazer música com peças de cerâmica Projeto uniu percussionistas do Conservatório e da BCI que trocaram as baterias por peças de cerâmica Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -