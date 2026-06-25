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Percussionistas locais aprenderam a tocar na cerâmica

Por
Natacha Narciso
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Jovens músicos aprenderam a fazer música com peças de cerâmica

Projeto uniu percussionistas do Conservatório e da BCI que trocaram as baterias por peças de cerâmica

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