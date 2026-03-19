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Caldas RC assinalou o 28.º aniversário com fim de semana cheio de atividades

Por
Joel Ribeiro
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A vitória contra o líder Arcos de Valdevez foi a cereja no topo do bolo de um fim de semana de festa

Clube recebeu torneios para escalões jovens e bateu o líder Arcos de Valdevez

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