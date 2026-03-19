Desporto Caldas RC assinalou o 28.º aniversário com fim de semana cheio de atividades Por Joel Ribeiro - 19 de Março, 2026 0 4 FacebookXPinterestWhatsApp A vitória contra o líder Arcos de Valdevez foi a cereja no topo do bolo de um fim de semana de festa Clube recebeu torneios para escalões jovens e bateu o líder Arcos de Valdevez Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -