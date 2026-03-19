Desporto Clube Padel Caldas recebeu elite do padel português Por Joel Ribeiro - 19 de Março, 2026 0 0 FacebookXPinterestWhatsApp A dupla Peu Araújo/ Pedro Graça venceu a prova em M1. O torneio atraiu muito público Terceira edição do CPC Padel Cup teve quase 800 participantes em quatro estruturas Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -