Desporto Exposição revisita primeiros 40 anos do Caldas SC Por Joel Ribeiro - 19 de Março, 2026 0 5 FacebookXPinterestWhatsApp Rodrigo Amaro e Mário Lino na abertura da exposição Mostra no Museu do Ciclismo recupera memórias, figuras e conquistas que marcaram o início do clube Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -