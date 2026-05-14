Desporto Morgado chegou a andar de “branco” mas foi uma das vítimas das quedas Por Joel Ribeiro - 14 de Maio, 2026 0 4 FacebookXPinterestWhatsApp O “bigode voador” de Salir do Porto terminou a primeira etapa em sexto da geral e terceiro da juventude Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -