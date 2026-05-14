Economia A equipa da Vários Sabores já esteve a promover o novo produto em certames internacionais, nomeadamente em Espanha e no Japão Por Joel Ribeiro - 14 de Maio, 2026 0 4 FacebookXPinterestWhatsApp Projeto nas Galerias Sotto Mayor quer distinguir-se pelo atendimento personalizado e ambiente “mágico” Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -