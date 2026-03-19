Economia Impactwave desenvolve tecnologia para projeto agrícola PestDisplat Por Joel Ribeiro - 19 de Março, 2026 0 7 FacebookXPinterestWhatsApp A apresentação do projeto decorreu na Universidade da Madeira Iniciativa com a Universidade dos Açores visa a monitorização fitossanitária na região da Macaronésia Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -