Economia Mistral celebra dez anos com investimento em “casa” nova Por Isaque Vicente - 19 de Março, 2026 0 4 FacebookXPinterestWhatsApp As novas instalações da empresa Empresa investiu em equipamento e novas instalações no Bombarral, mas tem planos para segunda fábrica Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -