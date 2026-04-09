Caldas: Alunos da Bordalo participam nas Olimpíadas de Química

No passado mês de março, um grupo de 3 alunos do Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro participou nas Olimpíadas de Química, uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Química e realizada no Instituto Superior Técnico, em Lisboa. “A participação dos alunos foi marcada por um elevado nível de empenho, demonstrando capacidade de raciocínio, espírito crítico […]
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