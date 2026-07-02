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Óbidos Alunos da ETEO aprendem marketing com lojistas

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Os alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico de Massagem de Estética e Bem-Estar realizaram uma visita de estudo aos lojistas da Vila de Óbidos, no âmbito do módulo Técnicas de Gestão, Marketing e Vendas. A iniciativa permitiu conhecer estratégias de marketing, técnicas de atendimento e práticas de venda em contexto real. A […]

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