As áreas classificadas

Teresa LemosCoordenadora do GEOTA Passamos os dias a correr para o trabalho, para a escola, para casa e quando vamos de férias muitas vezes repetimos a correria. Acabamos por precisar de férias para descansar das férias.Há uma forma de viajar que prescinde de passaportes, filas de aeroporto ou orçamentos exorbitantes. O território português, do Gerês […]
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