Política OesteCIM fechou 2025 com resultado líquido positivo de 3,9 milhões Por Fátima Ferreira - 14 de Maio, 2026 0 9 FacebookXPinterestWhatsApp Contas foram aprovados, por maioria, com a abstenção do Chega, na Assembleia Intermunicipal Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -