Sociedade Abril em Alcobaça, Nazaré, Bombarral, Cadaval e Rio Maior Por Isaque Vicente - 30 de Abril, 2026 0 9 FacebookXPinterestWhatsApp Visita ao monumento Toda a região festejou os 52 anos da Revolução que trouxe a Democracia a Portugal Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -