Sociedade Revolução do 25 de Abril nas Caldas foi assinalada com prata da casa Por Natacha Narciso - 30 de Abril, 2026 0 25 FacebookXPinterestWhatsApp A atuação da BCI no Largo da Rainha Os festejos da Revolução nas Caldas foram sobretudo de índole cultural Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -