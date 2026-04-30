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Revolução do 25 de Abril nas Caldas foi assinalada com prata da casa

Por
Natacha Narciso
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25
A atuação da BCI no Largo da Rainha

Os festejos da Revolução nas Caldas foram sobretudo de índole cultural

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