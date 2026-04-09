Sociedade Caça aos Ovos juntou 50 crianças nos Vidais Por Isaque Vicente - 9 de Abril, 2026 0 4 FacebookXPinterestWhatsApp A Fonte das Lágrimas, na Matoeira, recebeu a quinta edição da Caça aos Ovos da Páscoa Iniciativa da Junta de Freguesia assinalou a Páscoa e dinamizou o lugar da Matoeira no passado sábado Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -