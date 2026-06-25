- publicidade -
Início Sociedade Câmara quer fechar rua ao trânsito e reforçar circulação pedonal

Câmara quer fechar rua ao trânsito e reforçar circulação pedonal

Por
Fátima Ferreira
-
0
105
O troço que o executivo quer encerrar ao trânsito

Solução prevista no Plano de Mobilidade, aprovado em 2019, é rejeitada pela oposição PSD

Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas.
Se já for assinante, inicie sessão no nosso site.
Se ainda não é assinante,
aproveite a Campanha do Centenário
Assinar a Gazeta
* com as condições especiais da Campanha do Centenário
- publicidade -

ARTIGOS RELACIONADOSMAIS DO AUTOR

© Gazeta das Caldas - 2026