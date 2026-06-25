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Início Sociedade 1400 idosos festejaram os Santos Populares na Expoeste

1400 idosos festejaram os Santos Populares na Expoeste

Por
Fátima Ferreira
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Cerca de 1400 idosos, utentes das IPSS e do Cartão Municipal do Idoso, participaram na festa

Sardinha assada, marchas populares e tarde de animação musical juntou a comunidade sénior caldense

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