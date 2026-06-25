Sociedade 1400 idosos festejaram os Santos Populares na Expoeste Por Fátima Ferreira - 25 de Junho, 2026 0 23 FacebookXPinterestWhatsApp Cerca de 1400 idosos, utentes das IPSS e do Cartão Municipal do Idoso, participaram na festa Sardinha assada, marchas populares e tarde de animação musical juntou a comunidade sénior caldense Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -