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Gaeirenses pedalam mais de 220 km até Espanha

Por
Joel Ribeiro
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O grupo que realizou a “aventura” até Espanha

Grupo de Cicloturismo de Gaeiras juntou duas dezenas de participantes numa viagem até La Fontañera

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