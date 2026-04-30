Sociedade Santa Catarina recria oficina de cutelaria antiga Por Isaque Vicente - 30 de Abril, 2026 0 8 FacebookXPinterestWhatsApp No local fazem-se navalhas como há quase um século se faziam, sem eletricidade, de forma manual e recorrendo ao fogo e à água Projeto recua quase um século, ao tempo em que não havia eletricidade na localidade Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -