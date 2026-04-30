Sociedade Irmãos vieram de Inglaterra em busca da História da avó Por Isaque Vicente - 30 de Abril, 2026 0 11 FacebookXPinterestWhatsApp A dupla de irmãos esteve nas Caldas esta semana Brett e Ross Gilbert vieram às Caldas para saber mais da história da avó que fugiu dos nazis Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -