Sociedade O 16 de Março e a revolução Por Fátima Ferreira - 19 de Março, 2026 0 9 FacebookXPinterestWhatsApp A conferência teve como oradora a comissária para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, Maria Inácia Rezola Conferência deu início às comemorações deste ano nas Caldas Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -