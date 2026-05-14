Sociedade Vila Gaming atraiu público jovem a Óbidos Por Joel Ribeiro - 14 de Maio, 2026 0 7 FacebookXPinterestWhatsApp Duas tendas gigantes acolheram o evento que trouxe a Óbidos as principais novidades Certame ligado ao mundo dos videojogos atraiu milhares de visitantes. Quinta edição está agendada para maio de 2027 Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -