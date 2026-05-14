Sociedade Hermínio de Oliveira faria 100 anos Por Natacha Narciso - 14 de Maio, 2026 0 9 FacebookXPinterestWhatsApp A família de Hermínio de Oliveira organizou esta sessão que teve vários momentos emotivos quando falaram familiares e amigos do homenageado Caldense foi recordado em sessão emotiva, por muitos familiares e amigos Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -