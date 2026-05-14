Cultura Alcobaça assinala Dia dos Museus Por Natacha Narciso - 14 de Maio, 2026 0 7 FacebookXPinterestWhatsApp A escola de Frei Domingos (Benedita) é agora um núcleo museológico que abriu portas no passado sábado O concelho vizinho preparou programação para celebrar o Dia dos Museus e destaca a cerâmica ao longo do mês de maio Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -