Desporto Cinco dias dedicados ao desporto e bem-estar Por Joel Ribeiro - 21 de Maio, 2026 0 29 FacebookXPinterestWhatsApp Atividades vão decorrer no COmplexo Desportivo Municipal Evento Óbidos +Ativo regressa entre 27 e 31 de maio com dezenas de atividades para todas as idades Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -