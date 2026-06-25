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Peniche aposta em José Vala para regressar aos nacionais

Por
Joel Ribeiro
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O treinador caldense com a nova equipa técnica

Mário Serpa regressa para ser diretor desportivo do clube

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