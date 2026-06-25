Desporto Peniche aposta em José Vala para regressar aos nacionais Por Joel Ribeiro - 25 de Junho, 2026 0 85 FacebookXPinterestWhatsApp O treinador caldense com a nova equipa técnica Mário Serpa regressa para ser diretor desportivo do clube Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -