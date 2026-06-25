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Troféu Joaquim Agostinho regressa a 10 de julho às estradas da região

Por
Paulo Ribeiro
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Cândido Barbosa, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, elogiou o Troféu, que venceu em 2010

Os danos causados pelas intempéries de janeiro e fevereiro levaram a UDO a encurtar a prova

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