Desporto Troféu Joaquim Agostinho regressa a 10 de julho às estradas da região Por Paulo Ribeiro - 25 de Junho, 2026 0 34 FacebookXPinterestWhatsApp Cândido Barbosa, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, elogiou o Troféu, que venceu em 2010 Os danos causados pelas intempéries de janeiro e fevereiro levaram a UDO a encurtar a prova Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -