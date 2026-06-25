Sociedade Burlas com criptomoedas causam prejuízos de 140 mil euros nas Caldas Por Joel Ribeiro - 25 de Junho, 2026 0 52 FacebookXPinterestWhatsApp Esquema em expansão usa redes sociais e imagens abusivas de figuras públicas para enganar as vítimas Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -