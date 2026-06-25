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Burlas com criptomoedas causam prejuízos de 140 mil euros nas Caldas

Por
Joel Ribeiro
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Esquema em expansão usa redes sociais e imagens abusivas de figuras públicas para enganar as vítimas

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