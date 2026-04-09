Diversos “Arquivo do jornal é um património que urge ser preservado” Por Natacha Narciso - 9 de Abril, 2026 0 5 FacebookXPinterestWhatsApp Curadora acha que espólio do jornal deve ser preservado e colocado à disposição dos investigadores Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -