Economia Fora da Caixa Live debateu identidade, liderança e inovação Por Joel Ribeiro - 4 de Junho, 2026 0 16 FacebookXPinterestWhatsApp Joaquim Sobreiro Duarte, CEO do grupo Sentidos Dinâmicos 13.ª edição do evento do Grupo SD decorreu no Teatro-Cine de Torres Vedras Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -