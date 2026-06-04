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Fora da Caixa Live debateu identidade, liderança e inovação

Por
Joel Ribeiro
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Joaquim Sobreiro Duarte, CEO do grupo Sentidos Dinâmicos

13.ª edição do evento do Grupo SD decorreu no Teatro-Cine de Torres Vedras

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