Educação Colégio arranca com o currículo internacional já em setembro Por Isaque Vicente - 30 de Abril, 2026 0 9 FacebookXPinterestWhatsApp O descerrar da placa pela vereadora Conceição Henriques, com Sandra Santos e João Calvete, da administração Arranque previsto com uma turma. Inscrições divididas entre estrangeiros e portugueses Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -