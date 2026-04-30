Educação Intercâmbio levou alunos da EPADRC à Turquia Por Fátima Ferreira - 30 de Abril, 2026 0 9 FacebookXPinterestWhatsApp O grupo, composto por jovens de Portugal, Itália e Turquia, participaram neste intercâmbio dedicado à inovação em zonas rurais Jovens da região Oeste, estudantes em escola agrícola, participam em programa ERASMUS Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -