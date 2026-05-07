Educação Debate sobre hidrogénio no ensino profissional passou pelas Caldas Por Joel Ribeiro - 7 de Maio, 2026 0 4 FacebookXPinterestWhatsApp A sessão de abertura com as entidades oficiais Escola Rafael Bordalo Pinheiro recebeu especialistas de oito países para discutir formação e transição energética Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -