Xismor investe em ecógrafo mamário único no país

A clínica Xismor, integrada no Grupo H Saúde e localizada em Rio Maior, anunciou a aquisição do sistema ABUS (Automatic Breast Ultra Sound), tornando-se a primeira unidade de saúde em Portugal a disponibilizar este equipamento para ecografia mamária automática. O objetivo da instalação é reforçar a capacidade de resposta na prevenção e diagnóstico do cancro da mama.

O novo equipamento funciona como um complemento à mamografia tradicional. A tecnologia do ABUS destina-se à obtenção de imagens em casos de tecidos mamários densos, situações em que a mamografia convencional pode apresentar limitações na leitura dos resultados, explica a empresa. O sistema permite a captação de imagens da mama de forma automatizada e abrangente.

A insidência do cancro da mama tem vindo a aumentar, com cerca de 9.000 novos casos registados por ano em Portugal. Com a aquisição deste novo aparelho de diagnóstico, “a Xismor pretende dar uma maior resposta na prevenção e diagnóstico desta doença”, baseando-se em critérios de eficiência técnica e conforto para as utentes durante a realização dos exames, refere o Grupo H, que tem sede na Benedita.

O administrador da Xismor, Henrique Henriques, afirma que a aquisição “demonstra a inovação tecnológica que se pretende para todo o Grupo H Saúde e é mais uma resposta pronta e eficaz às necessidades de toda a comunidade”. O responsável refere ainda que “é um orgulho ter a Xismor e Rio Maior como o primeiro local em Portugal a receber este equipamento que muito irá facilitar os utentes na realização e os profissionais de saúde no diagnóstico e avaliação”.

As marcações para exames no sistema ABUS já se encontram abertas na clínica, com disponibilidade de agendamento diário. As ecografias são realizadas por profissionais de saúde com formação específica e encontram-se disponíveis através do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou a título particular.

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