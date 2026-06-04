Autarca das Caldas reuniu com ministra do Ambiente

O presidente da Câmara das Caldas, Vítor Marques, reuniu com a

ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, no passado dia 26 de maio, onde deu a conhecer as especificidades ambientais e de conservação da natureza do território e apresentou um conjunto de prioridades e necessidades de investimento. Nesta audiência, que tinha sido pedida pelo município no início do ano, o autarca deu a conhecer o que está a ser feito no Parque e Mata caldenses, nomeadamente o Plano Integral de Paisagem do Parque das Termas e a aquisição da Quinta da Boneca para expansão da mancha verde. Relativamente à Duna de Salir abordou a proposta de classificação como monumento natural e os valores a classificar, bem como a recente intervenção feita na foz do Rio de Tornada e ainda a problemática da “redução da alimentação do corpo dunar por transporte eólico de sedimentos”.

Também os problemas da Lagoa de Óbidos, nomeadamente ao nível do assoreamento, existência da alga invasora, interdições à apanha de bivalves e focos de poluição pontual foram abordados, a par da necessidade de investimentos em ETARs e estações elevatórias, cujo valor ultrapassa os 20 milhões de euros.

Este encontro representou uma “importante oportunidade para reforçar junto do Governo a relevância estratégica destes investimentos para a preservação ambiental, valorização do património natural e melhoria da qualidade de vida no concelho das Caldas da Rainha”, considera o autarca.

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