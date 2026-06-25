Política Fernando Costa defendeu o Hospital nas Caldas em congresso do PSD Por Fátima Ferreira - 25 de Junho, 2026 0 44 FacebookXPinterestWhatsApp O congresso social democrata decorreu na Anadia durante o passado fim de semana Sociais democratas das Caldas e de Óbidos com intervenção no encontro que decorreu na Anadia Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -