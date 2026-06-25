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Início Sociedade Tekever vence concurso para reforço da Polícia Marítima

Tekever vence concurso para reforço da Polícia Marítima

Por
Fátima Ferreira
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O drone será operado diretamente pela Autoridade Marítima Nacional

Tecnológica firmou primeiro contrato com a Autoridade Marítima Nacional

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