Sociedade Tekever vence concurso para reforço da Polícia Marítima Por Fátima Ferreira - 25 de Junho, 2026 0 41 FacebookXPinterestWhatsApp O drone será operado diretamente pela Autoridade Marítima Nacional Tecnológica firmou primeiro contrato com a Autoridade Marítima Nacional Para aceder a este artigo, deverá ser assinante da Gazeta das Caldas. Se já for assinante, inicie sessão no nosso site. Se ainda não é assinante, aproveite a Campanha do Centenário Assinar a Gazeta * com as condições especiais da Campanha do Centenário - publicidade -